Во время попытки захвата предприятия в Киевской области погиб человек – полиция

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киевской области, сегодня утром неизвестные совершили нападение на охранников фирмы, расположенной в селе Крюковщина Киево-Святошинского района, с целью ее захвата.

В результате инцидента пострадали два человека: один человек погиб, другой – травмирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Полиция устанавливает личности потерпевших и все обстоятельства для установления правовой квалификации происшествия.

Руководство Главного управления полиции Киевской области взяло на личный контроль расследование этого правонарушения.