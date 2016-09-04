Во время попытки захвата предприятия в Киевской области погиб человек – полиция

14:53, 04 сентября 2016
Происшествия
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Во время попытки захвата неизвестными лицами предприятия в Киевской области один человек погиб, еще один травмирован.

УНИАН

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киевской области, сегодня утром неизвестные совершили нападение на охранников фирмы, расположенной в селе Крюковщина Киево-Святошинского района, с целью ее захвата.

В результате инцидента пострадали два человека: один человек погиб, другой – травмирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Полиция устанавливает личности потерпевших и все обстоятельства для установления правовой квалификации происшествия.

Руководство Главного управления полиции Киевской области взяло на личный контроль расследование этого правонарушения.

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