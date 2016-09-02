В Запорожской области двое детей "отпраздновали" День знаний в больнице, разбив молотком боеприпас

Как сообщает Главное управление полиции в Запорожской области, 1 сентября в 15:20 в Ореховское отделение полиции поступило сообщение от медсестры приемного отделения местной центральной районной больницы.

Медик рассказала, что в учреждение доставлены несовершеннолетние жители Камышевахи – девочка 2009 года рождения (ранение верхней третьи правой голени) и мальчик 2005 года рождения (повреждение первого и второго пальца левой кости руки).

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Установлено что травму дети получили около 15:00 в результате разрыва охотничьего патрона.

Патрон дети нашли в гараже по месту проживания девочки и пытались его разбить молотком. Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и другие события, продолжается проверка.