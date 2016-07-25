В центре Сум ограбили ювелирный магазин, автомобиль злоумышленников нашли сожженным

04:41, 25 июля 2016
Общество
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В центре Сум 24 июля трое злоумышленников совершили разбойное нападение на ювелирный магазин.

патрульная полиция / УНИАН

Как сообщила УНИАН начальник сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова, преступники забежали в магазин в масках, брызнули газовым баллончиком в лицо продавцу, разбили молотком стекло витрины и забрали около 10 лотков с ювелирными изделиями, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле «Москвич».

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По ее информации, в городе и ближайших районах области был введен план «перехват», а через час в дачном кооперативе автомобиль нашли сожженным.

Весь личный состав полиции области задействован к установлению лиц, причастных к разбою и места их пребывания, добавила Биганова.

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