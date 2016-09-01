Под Киевом фура влетела в группу велосипедистов, есть жертвы

Об этом в своем Facebook сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

«Под Броварами произошла ужасная трагедия. Группа велосипедистов Броварского высшего училища физической культуры была сбита фурой. Один спортсмен погиб, трое находятся в реанимации», - написал министр.

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Жданов рассказал, что связался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и поговорил с первым заместителем председателя Киевской ОГА Львом Парцхаладзе. По его словам, Минмолспорта совместно с МВД и областной властью создает специальную комиссию для расследования всех обстоятельств этой аварии.

«По моему поручению на место происшествия также выехал первый заместитель министра Игорь Гоцул. Я настаиваю на максимально беспристрастном расследовании этого дела и привлечении виновных к ответственности», - подчеркнул министр.