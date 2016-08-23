Убийца двух полицейских на Тернопольщине ранил еще одного и застрелил свою жену

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, по данному поводу открыто уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеНа Тернопольщине мужчина из охотничьего ружья застрелил двух полицейских

По данным прокуратуры, два сотрудника Борщевского отделения полиции выехали на вызов в с. Бабинцы Борщевского района, где местный житель застрелил из охотничьего ружья свою жену. Мужчина оказал сопротивление при задержании и нанес смертельные ранения двум полицейским, ранив третьего.

Сотрудники полиции ликвидировали убийцу.

В настоящее время выполняются следственные действия с целью полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовного производства.