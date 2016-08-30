В Одессе мужчина зарезал незнакомца, защищая жену от изнасилования в парке (видео)

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, установлено, вечером, когда злоумышленник с женой отдыхал в зеленой зоне Преображенского парка, к ним подошел незнакомец, с которым они начали распивать спиртные напитки. Через некоторое время мужчина пошел в магазин, чтобы купить слабоалкогольные напитки, а его жена осталась наедине с незнакомцем.

Вернувшись, он увидел, как новый знакомый пытается вступить в половые отношения с его женой. Он окликнул незнакомца, но в ответ тот нанес ему удар рукой в лицо.

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Разъяренный мужчина достал из кармана складной нож и ударил обидчика жены в область грудной клетки. В результате потерпевший получил проникающее ножевое ранение с повреждением сердца и аорты, от чего погиб на месте происшествия.

После совершения преступления злоумышленник вместе с женой с места происшествия скрылись в неизвестном направлении.

По факту убийства было начато уголовное производство и проведен ряд следственно-оперативных мероприятий. В результате личность злоумышленника была установлена. Им оказался 31-летний измаильчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежей. Сейчас мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Расследование продолжается.

Расследуется уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.