В Киеве арестовали супругов, убивших женщину, чтобы не отдавать долг в $40 тысяч

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Задержанными оказались мужчина 1980 года рождения и женщина 1977 года рождения, которые являются супругами. По версии следствия, они совершили это преступление, чтобы не возвращать 40 тысяч долларов США, ранее одолженных у потерпевшей.

В частности, супруги договорились о встрече с погибшей в одном из кафе на Киевщине. Во время поездки злоумышленница попросила остановить автомобиль, которым управляла потерпевшая, вышла из авто, а ее муж в это время задушил женщину.

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Тело убитой злоумышленники спрятали в лесу на Киевщине. Там же они оставили и ее автомобиль. После этого, забрав ценные вещи потерпевшей, они скрылись с места совершения преступления.

Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пп. 6, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня Голосеевский райсуд Киева избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.