Взрыв автомобиля под Львовом: Гелендваген расстреливали из автомата и гранатомета

По последним данным, на месте взрыва образовалась воронка шириной четыре метра, передает ТСН.

Также правоохранители нашли в лесу магазины к автомату и использованный гранатомет.

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Известно также, что один Гелендваген принадлежал львовскому предпринимателю, а в другом, который и был взорван, передвигались его охранники. Сам бизнесмен не пострадал, но трое людей погибли, еще двое получили тяжелые ранения. По неподтвержденной информации, их расстреливали из автомата.

Сейчас в районе трассы Львов – Ивано-Франковск вблизи Старого Села работают следователи.

Ранее УНИАН сообщал, что около 11 часов в Старом Селе в Львовской области взорвался автомобиль, в результате чего погибло трое людей.