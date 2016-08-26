Житель Кривого Озера Цукерман погиб от выстрела в область сердца - Генпрокуратура

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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Как отмечается, предварительная причина смерти потерпевшего - внутреннее кровотечение, которое привело к острой кровопотере в результате травматического выстрела в область сердца.

Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление объективных обстоятельств и всех виновных лиц.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера. Как утверждают в полиции, Цукерман сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники". Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа, он скончался от огнестрельных ранений, на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

Смерть жителя Кривого Озера вызвала бунт жителей райцентра, которые пытались помешать вывозу в Николаев 6 полицейских, которые выезжали по адресу Цукермана. Трое из них на данный момент считаются подозреваемыми, еще трое сотрудничают со следствием.

В результате состав отделения полиции в Кривом Озере был расформирован и будет набран заново, также из-за инцидента был заменен начальника Главного управления полиции в Николаевской области.