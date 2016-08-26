В Широкино убит волонтер: полиция заявила, что он стал мишенью снайпера террористов
В с. Широкино Донецкой области погиб 30-летний волонтер из Львовской области.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.
Вечером в полицию поступило сообщение о том, что в мариупольскую больницу медицинской скорой помощи из Широкино доставлено тело волонтера. Врачи поставили диагноз «огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение левой половины грудной клетки с повреждением левого легкого и сердца».
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По предварительным данным, отметили в полиции, мужчину убил снайпер боевиков. Сообщается, что погибший – 30-летний житель Львовской области. Он привез украинским военным на передовую продукты питания.
Полиция начала уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.