В Широкино убит волонтер: полиция заявила, что он стал мишенью снайпера террористов

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Вечером в полицию поступило сообщение о том, что в мариупольскую больницу медицинской скорой помощи из Широкино доставлено тело волонтера. Врачи поставили диагноз «огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение левой половины грудной клетки с повреждением левого легкого и сердца».

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По предварительным данным, отметили в полиции, мужчину убил снайпер боевиков. Сообщается, что погибший – 30-летний житель Львовской области. Он привез украинским военным на передовую продукты питания.

Полиция начала уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.