СМИ рассказали подробности ДТП в Польше с участием украинского микроавтобуса
19:20, 23 августа 2016Происшествия
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В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса с украинской регистрацией пятеро человек погибли, двое травмированы.
В Польше произошло ДТП с участием украинского микроавтобуса / facebook.com/vlad.life
Как сообщает Польское радио, на объездной трассе Люблина микроавтобус врезался в грузовик, который стоял на аварийной полосе.
Представитель пожарной службы сообщил, что оба автомобиля зарегистрированы в Украине. Полиция и пожарные уже завершили спасательную операцию. Сейчас выясняются личные данные и гражданство погибших и травмированных.
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В то же время представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в комментарии УНИАН не подтвердил, однако и не опроверг информацию по поводу этого ДТП.
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