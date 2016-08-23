СМИ рассказали подробности ДТП в Польше с участием украинского микроавтобуса

19:20, 23 августа 2016
Происшествия
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В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса с украинской регистрацией пятеро человек погибли, двое травмированы.

ДТП, Польша / facebook.com/vlad.life

Как сообщает Польское радио, на объездной трассе Люблина микроавтобус врезался в грузовик, который стоял на аварийной полосе.

Представитель пожарной службы сообщил, что оба автомобиля зарегистрированы в Украине. Полиция и пожарные уже завершили спасательную операцию. Сейчас выясняются личные данные и гражданство погибших и травмированных.

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В то же время представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в комментарии УНИАН не подтвердил, однако и не опроверг информацию по поводу этого ДТП.

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