ДТП с украинцами в Норвегии: в посольстве уточнили количество пострадавших

14:27, 31 июля 2016
Общество
979 0

В результате аварии автобуса в Норвегии в больницу попали 20 украинцев, один гражданин Украины погиб.

aftenposten.no

Об этом сообщили в посольстве Украины в королевстве Норвегия, передает Громадське.

По данным дипломатов, все граждане Украины, получившие повреждения, доставлены в местные больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как подтвердили посольству норвежские медики, состояние всех пострадавших является стабильным, у подавляющего большинства из них травмы легкой или средней тяжести.

Читайте такжеДТП с украинцами в Норвегии: СМИ рассказали подробности аварииКак сообщал УНИАН, в Норвегии 30 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса с украинцами. Всего, по данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все они, в том числе водитель и руководитель группы – граждане Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter