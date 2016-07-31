ДТП с украинцами в Норвегии: в посольстве уточнили количество пострадавших

Об этом сообщили в посольстве Украины в королевстве Норвегия, передает Громадське.

По данным дипломатов, все граждане Украины, получившие повреждения, доставлены в местные больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как подтвердили посольству норвежские медики, состояние всех пострадавших является стабильным, у подавляющего большинства из них травмы легкой или средней тяжести.

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