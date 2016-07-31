ДТП с украинцами в Норвегии: в посольстве уточнили количество пострадавших
В результате аварии автобуса в Норвегии в больницу попали 20 украинцев, один гражданин Украины погиб.
Об этом сообщили в посольстве Украины в королевстве Норвегия, передает Громадське.
По данным дипломатов, все граждане Украины, получившие повреждения, доставлены в местные больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как подтвердили посольству норвежские медики, состояние всех пострадавших является стабильным, у подавляющего большинства из них травмы легкой или средней тяжести.
Читайте такжеДТП с украинцами в Норвегии: СМИ рассказали подробности аварииКак сообщал УНИАН, в Норвегии 30 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса с украинцами. Всего, по данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все они, в том числе водитель и руководитель группы – граждане Украины.