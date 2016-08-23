В Польше под Люблином украинский микроавтобус попал в ДТП, есть жертвы (фото)
18:19, 23 августа 2016Происшествия
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23 августа в Польше под Люблином микроавтобус Сitroеn со львовскими номерами попал в ДТП.
В Польше украинский автобус попал в ДТП / facebook.com/vlad.life
Об этом на сообщает dtp.kiev.ua, ссылаясь на свидетельства и фото очевидцев.
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"Жуткое смертельное ДТП с украинским микроавтобусом прямо сейчас в Польше под Люблином: пять трупов. Один на вертолете в критическом состоянии отправлен в госпиталь", - говорится в сообщении.
В Польше украинский автобус попал в ДТП / facebook.com/vlad.life
Как сообщал УНИАН, 30 июля в Норвегии за 100 км от г. Олесунд произошла дорожная авария с участием туристического автобуса с украинцами. Один человек погиб, более 10 пассажиров травмированы.
Всего, по данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все они, в том числе водитель и руководитель группы – граждане Украины.
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