В Польше под Люблином украинский микроавтобус попал в ДТП, есть жертвы (фото)

Об этом на сообщает dtp.kiev.ua, ссылаясь на свидетельства и фото очевидцев.

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"Жуткое смертельное ДТП с украинским микроавтобусом прямо сейчас в Польше под Люблином: пять трупов. Один на вертолете в критическом состоянии отправлен в госпиталь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Норвегии за 100 км от г. Олесунд произошла дорожная авария с участием туристического автобуса с украинцами. Один человек погиб, более 10 пассажиров травмированы.

Всего, по данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все они, в том числе водитель и руководитель группы – граждане Украины.