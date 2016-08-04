Пострадавшая в аварии в Норвегии несовершеннолетняя украинка прибыла на Родину - МИД

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД на своей странице в Facebook. «4 августа с.г. на Родину рейсом Олесунн - Осло – Стамбул – Киев («Борисполь») прибыла в сопровождении своих родных несовершеннолетняя гражданка Украины, которая 30 июля с.г. пострадала в результате ДТП в Норвегии (город Олесунн), где была госпитализирована и получила необходимую медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

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В МИД отмечают, что пострадавшая была репатриирована при активном содействии посольства Украины в Норвегии, которое организовало ее транспортировку из больницы в аэропорт города Олесунн. Стоимость авиабилета соотечественницы оплатила туристическая компания «Аккорд–тур» (город Львов), которая продолжает взаимодействовать с Посольством Украины с целью надлежащей организации возвращения в Украину еще двух пострадавших в ДТП граждан Украины, которые остаются госпитализированными в Норвегии.

Причины и обстоятельства ДТП расследуются местными правоохранительными органами.

Дело находится на постоянном контроле Посольства Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Норвегии в 100 км от города Олесунн произошла дорожная авария с участием туристического автобуса с украинцами. Один человек погиб, более 10 пассажиров получили травмы.

Всего, по данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все они, в том числе водитель и руководитель группы – граждане Украины.

3 августа правоохранительные органы Норвегии временно задержали украинца, который находился за рулем в момент аварии туристического автобуса.