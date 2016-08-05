В Харькове BMW разорвала пешехода на части: на месте ДТП провели следственный эксперимент (видео)
14:01, 05 августа 2016Происшествия
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На месте ДТП в Харькове, в котором погиб мужчина-пешеход, провели следственный эксперимент. Эксперты выясняли, что произошло на месте аварии.
На месте эксперимента собралось много людей, передает местный сайт 057.
В воспроизведении задействовали похожий автомобиль BMW, как совершивший аварию. Эксперимент включал замеры, а также элементы моделирования ситуации.
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Автомобиль несколько раз разогнали до 130 километров в час.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, 30 июля в Харькове водитель автомобиля BMW сбил пешехода и протащил его еще по дороге около десяти метров. От удара пешехода оторвало ногу и переломило все тело. После столкновения машина врезалась в ограждение.
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