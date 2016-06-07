Водителя, сбившего насмерть двух детей в Киевcкой области, взяли под стражу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, уголовное производство против водителя возбуждено по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Установлено, что во время совершения дорожно-транспортного происшествия водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Как сообщал УНИАН, 4 июня в городе Васильков водитель "ВАЗа" не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину, где сбил насмерть двух девочек 10 и 12 лет.

После ДТП местные жители набросились на мужчину и пытались совершить над ним самосуд.