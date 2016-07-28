На Харьковщине будут судить диверсанта, пытавшегося взорвать ж/д пути в направлении к зоне АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецкого, на этой неделе прокуратура утвердила и направила в Изюмский горрайонный суд обвинительный акт в отношении 48-летнего изюмчанина.

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По информации прокурора, мужчине инкриминируется законченное покушение на совершение взрыва, направленного на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение (ч. 2 ст. 15, ст. 113 Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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"Досудебным расследованием установлено, что в апреле текущего года мужчина заложил два взрывных устройства на двух путях железнодорожной станции "Изюм" с целью дальнейшего предотвращения прибытия и разгрузки на них военной техники Вооруженных сил Украины в зону АТО. Однако свой умысел на совершение диверсионного акта мужчина до конца не довел. Он был задержан сотрудниками Управления СБУ в области", - отметил Угровецкий.

Во время осмотра места происшествия изъяты 2 взрывных устройства с мобильными телефонами, прикрепленными к ним, и телефон, с которого злоумышленник планировал осуществить вызов на мобильные, прикрепленные к взрывчатке, для приведения в действие детонаторов.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала скандально известного харьковского журналиста Бородавку, подозреваемого в сепаратизме.