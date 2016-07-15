В Запорожской области расстреляли инкассаторскую машину: один нападавший убит, два ранены (фото)

Еще трех нападающих задержано, двое из них - в больнице. Задержанных подозревают в причастности к серии нападений на банковские учреждения Запорожья, а также еще одного подобного нападения на инкассаторский автомобиль. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отмечается в сообщении, сегодня, 15 июля, около 17:00 на автодороге Пологи-Орехов в Ореховском районе Запорожской области неизвестные совершили бандитское нападение на инкассаторскую машину «Ощадбанка». Нападавшие применили огнестрельное оружие - пистолеты, автоматы, пулемет и гранатометы.

Совместными действиями сотрудников Национальной полиции и УСБУ в Запорожской области во время боестолкновения один из нападавших был убит, еще двое - ранены.

Кроме того, неподалеку от места нападения правоохранители задержали еще одного участника нападения.

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Сейчас раненные злоумышленники доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь. Среди правоохранителей и инкассаторов пострадавших нет.

На место происшествия выехали руководители областной полиции, УСБУ и прокуратуры. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия для документирования следов преступления, поиска и задержания других участников нападения, подчеркивается в сообщении.