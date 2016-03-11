Нападение на инкассаторов в Одессе: полиция установила личность преступника
13:20, 11 марта 2016Общество
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Нападение на инкассаторский автомобиль в Одессе совершил бывший инкассатор-водитель того же банка.
В настоящее время личность преступника установлена / facebook.com/Патрульна-поліція-України
Об этом заявил спикер Нацполиции Одесской области Андрей Костюк, сообщает 112.ua.
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"В настоящее время личность преступника установлена. Им оказался 41-летний одессит, который работал инкассатором-водителем в том же банке. Также установлено, что обрез гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра, которое он использовал в преступных целях, зарегистрирован на его же имя", - заявил Костюк.
Как сообщал УНИАН, в центре Одессы при нападении на инкассаторскую машину погибли инкассатор и грабитель, еще один инкассатор ранен.
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