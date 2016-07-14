В Киеве неизвестные забросали представительство "Россотрудничества" файерами и дымовыми шашками

В Киеве этой ночью неизвестные в масках забросали представительство "Россотрудничества" файерами и дымовыми шашками.

Об этом сообщает Радио Свобода. Активисты выкрикивали "С Днем Рождения, Сенцов". Соответствующая надпись появилась на тротуаре напротив "Россотрудничества". Читайте такжеВ Киеве неизвестные пытались поджечь представительство Россотрудничества, помешал дождь Также на фасаде здания красной краской написали цифру «40». 13 июля украинскому писателю и режиссеру Олегу Сенцову исполнилось сорок лет.

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