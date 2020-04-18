В Киеве неизвестные в балаклавах пытались захватить частную компанию

Группа лиц ворвалась в помещение, заблокировали выходы и отказывались покидать здание.

В Киеве полиция задержала группу лиц, которые пытались захватить частную компанию в Оболонском районе.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, неизвестные в балаклавах ворвались в помещение, заблокировали выходы и отказывались покидать здание.

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«Около 2-х часов по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что группа мужчин выломали окно на первом этаже и захватили помещение на проспекте Героев Сталинграда, принадлежащее двум частным компаниям. По указанному адресу сразу выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и спецназовцы», - говорится в сообщении.

По словам начальника Оболонского управления полиции Евгения Худякова, полицейские задержали 15 мужчин для установления их личных данных.

«По адресу мы обнаружили и изъяли у них оружие, газовые баллончики и ножи, которые направили на экспертизу. Кроме того, изъяли документы, которые мужчины представили нам в качестве подтверждения права на собственность помещений, для установления их достоверности и законности», - отметил он.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.