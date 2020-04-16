Из-за непогоды под Киевом столкнулись шесть автомобилей, есть жертвы

На автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошло масштабное ДТП.

Под Киевом из-за сильного ветра столкнулись шесть автомобилей, есть погибшие и травмированные.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

"Из-за непогоды на автодороге М-07, “Киев-Ковель-Ягодин” (55-й километр подъезда к Киеву) произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время движение на этом участке перекрыто в обоих направлениях.