Из-за непогоды под Киевом столкнулись шесть автомобилей, есть жертвы
15:52, 16 апреля 2020Происшествия
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На автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошло масштабное ДТП.
Под Киевом столкнулись четыре грузовика и две легковушки / УНИАН
Под Киевом из-за сильного ветра столкнулись шесть автомобилей, есть погибшие и травмированные.
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Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.
"Из-за непогоды на автодороге М-07, “Киев-Ковель-Ягодин” (55-й километр подъезда к Киеву) произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время движение на этом участке перекрыто в обоих направлениях.
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