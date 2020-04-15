В Днепре задержанный скончался в машине полицейских

После десятиминутного пребывания в автомобиле копов задержанный мужчина перестал подавать признаки жизни.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют в Днепре обстоятельства смерти мужчины в автомобиле патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Согласно предварительной информации, 14 апреля около 17:00 в городе Днепр местный житель вызвал полицию в связи с тем, что его брат начал бить отца.

«После прибытия правоохранителей по вызову вероятный преступник начал убегать от полицейских и был задержан во дворе соседнего дома. После этого полицейские посадили задержанного на заднее сидение служебного автомобиля и надели наручники (задержанный вел себя агрессивно). Через 10 минут мужчина перестал подавать признаки жизни. Несмотря на оказание первой медицинской помощи от полицейских и медиков, которые прибыли на вызов, спасти жизнь задержанного не удалось», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование начато по признакам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, повлекших тяжкие последствия (ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.