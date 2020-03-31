Спасали пса: стало известно, как двое мужчин в Одесской области попали под оползень

В Одесской области двух мужчин засыпало землей в каменном карьере на берегу Хаджибейского лимана.

В Одесской области двух мужчин засыпало землей в каменном карьере на берегу Хаджибейского лимана.

Сообщение об этом спасатели получили около 5 утра. Когда прибыли на место и расчистили землю - люди уже были без признаков жизни, говорится в сюжете ТСН.

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Впоследствии полиция установила, что погибли двое местных, которые пытались достать из лисьей норы своего пса.

Мужчины понимали, что могут спровоцировать смещение и обустроили возле ямы защитные конструкции. Но когда начали копать, земляной массив упал на них сверху и не оставил шансов на спасение.

Как сообщал ранее УНИАН, трагедия произошла в селе Алтестово. Спасатели привлекли 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.