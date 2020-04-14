Спасатели Днепропетровщины будут помогать тушить пожар в Чернобыльской зоне

В сводный отряд входят спасатели из 6 городов Днепропетровской области.

Сводный отряд спасателей Днепропетровской области в составе 32 человек ночью 14 апреля отбыл в Киевскую область для тушения лесного пожара в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в области.

«Около 3 часов ночи на базе отряда технической службы состоялся сбор подразделений из городов Днепр, Каменское, Кривой Рог, Павлоград, Никополь и Синельниково, всего 32 спасателя и 6 единиц техники», - говорится в сообщении.

Отряд провожал в дорогу начальник Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, который провел обзор сводного отряда и пожелал пожарным скорейшего возвращения домой.

Отмечается, что задача спасателей - помощь в ликвидации масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га.

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в причинении пожары. Задержанному мужчине вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

На сегодняшний день в Чернобыльской зоне продолжается тушение нескольких лесных пожаров, горит травяной настил и лесная подстилка отдельными очагами. К работам привлечено более 400 человек, почти 100 единиц техники и авиация.