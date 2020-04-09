На Житомирщине выгорело уже более 180 гектаров леса: правоохранители взялись за поджигателя

Пожар еще не потушили.

На Житомирщине открыли уголовное производство по факту умышленного поджога сухой травы, повлекшее лесные пожары на площади более 180 га.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, под процессуальным руководством Коростенской местной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного поджога сухой травы на берегу реки неподалеку пгт Народичи (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

По данным следствия, мужчина, личность которого сейчас устанавливают, 3 апреля умышленно поджег сухую траву на берегу реки Уж, недалеко от поселка Народичи.

От возгорания сухостоя огонь перекинулся на лесные насаждения, вследствие чего возникли пожары лесных массивов в Народичском, Базарском и Клищивском лесничествах ГП «Народичское специализированное лесное хозяйство». По предварительным подсчетам, выгорело более 180 га леса.

К ликвидации последствий лесного пожара были привлечены более 300 пожарных и 70 единиц техники, а также авиация ГСЧС Украины.

На сегодняшний день, 9 апреля, пожар не локализован, остается горение отдельными очагами на четырех участках общей площадью около 15 га в районе населенных пунктов Звиздаль, Малые Миньки, Рудня-Осошня и Калиновка.

Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и окончательные площади сгорания лесных насаждений.

Досудебное расследование проводит Народичское отделение полиции.

Тому, кто совершил поджог, грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине уже почти неделю ликвидируют лесной пожар.