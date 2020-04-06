Полиция открыла дело из-за пожара в Чернобыльской зоне

Расследование начато по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Полиция открыла уголовное производство по факту возникновения пожара в Чернобыльской зоне.

Об этом говорится в сообщении на странице МВД в Facebook.

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Отмечается, что производство начато по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Возгорание сухой травы и кустарников произошло в зоне отчуждения, на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС. Для обуздания огня и ликвидации задымления задействованы авиация и спецтехника. Сейчас там работают подразделения ГСЧС.

По состоянию на 10:00 понедельника, 6 апреля, новых очагов возгорания на территории области не выявлено. Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обеспечивают охрану публичного порядка и контрольно-пропускной режим.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.