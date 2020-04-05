Пожар в подземном коллекторе на Крещатике: в "Укртелекоме" рассказали о последствиях

Во время пожара пострадали магистральные и местные каналы связи.

Крупнейший украинский оператор телекоммуникаций «Укртелеком» заявляет, что кабельные сети компании повреждены в результате сегодняшнего пожара в подземном коллекторе на Крещатике.

Читайте такжеИз-за пожара на Крещатике обесточено около 80 домов, борьба с огнем продолжается (фото)

Крупнейший украинский оператор телекоммуникаций «Укртелеком» заявляет, что кабельные сети компании повреждены в результате сегодняшнего пожара в подземном коллекторе на Крещатике.

Об этом сообщил директор департамента корпоративных коммуникаций «Укртелекома» Михаил Шуранов в Facebook.

По его словам, в результате пожара кабельные сети повреждены в одном из городских коллекторов КП ДЭУ Шевченковского района Киева.

В этой связи он подчеркнул, что аварийные бригады «Укртелекома» ждут разрешения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на доступ в помещение коллектора для начала аварийных работ.

«Срок получения доступа зависит от того, как быстро коллектор будет очищен от дыма. Это может быть как сегодня, так и завтра. Во время пожара пострадали как магистральные, так и местные каналы связи. Магистральные оптические каналы «Укртелеком» переключил на альтернативные линии связи, а локальная сеть ожидает ремонта», - заявил Шуранов.

Он добавил, что в городском коллекторе, который пролегает от Бессарабки до Европейской площади, расположены высоковольтные электрические линии электроснабжения и линии связи, в которых отсутствует напряжение.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в 01:47 в подземном коллекторе по улице Крещатик, 7 возник пожар электрокабелей. В 8:40 спасатели локализовали возгорание, а в 9:33 – ликвидировали.

По информации ПАО «Киевэнерго», осуществляющего обслуживание оборудования, отключены частично от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный, ориентировочное количество домов - около 80.

Причины возгорания устанавливаются.