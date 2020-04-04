Полиция открыло уголовное производство в отношении жителя Полтавы.

В Полтаве мужчина устроил скандал в супермаркете и кинул в лицо кассиру гривны в монетах.

Видео с места события размещено в Telegram.

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Суда по видео, скандал между кассиром, давшей ему сдачу мелкими монетами и покупателем, произошел в супермаркете "ЕКО-маркет".

При этом кассир заявила, монеты – это также национальная валюта. Покупатель в ответ швырнул монеты кассиру в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.

«Насобирала тут 20 гривень…»,-недовольно прокомментировал покупатель и пошел на выход. Охранники заявили, что вызовут полицию, но покупатель их обматерил и выйдя из магазина сел в машину.

Полиция открыло уголовное производство в отношении жителя Полтавы, который бросил в лицо кассиру супермаркета горсть монет. Об этом замминистра МВД Антон Геращенко написал на своей странице в Фейсбуке.

"Полиция отреагировала на хамские и хулиганские действия жителя города Полтава, который бросил в лицо кассиру супермаркета горсть из мелких монет. Реакция Полтавской Полиции не заставила себя ждать - данный гражданин установлен и ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 КК - хулиганство. Дальше своё слово должен сказать Суд", - написал Геращенко.

Прокурор Полтавской области Ярослав Голинский также сообщил УНИАН, что взял под личный контроль досудебное расследование по факту данного случая хулиганства.

«Правоохранители установили личность. Им оказался местный житель, 1971 года рождения. Сведения о событии Полтавским отделом полиции внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Решается вопрос о передаче уголовного производства для дальнейшего досудебного расследования в следственное управление ГУНП в Полтавской области»,- сказал Голинский.