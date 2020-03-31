В ДТП погиб экс-нардеп и основатель банка "Аваль" Федор Шпиг

Авария произошла сегодня на 215 км автодороги Киев-Чоп.

В Житомирской области в ДТП на трассе Киев-Чоп погиб бизнесмен Федор Шпиг - один из основателей банка «Аваль».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области, авария произошла сегодня на 215 км автодороги Киев-Чоп. «На автодороге М-06 Киев-Чоп возле села Романовка Новоград-Волынского района водитель, 1956 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потерял управление - и транспортное средство перевернулось в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована в центральную городскую больницу Новоград-Волынского района», - уточнили в полиции.

Как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, автомобилем Mercedes Benz управлял бизнесмен Федор Шпиг, который погиб.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.

*** Федор Шпиг - украинский бизнесмен. В начале 90-х годов вместе с партнерами основал банк «Аваль», который в 2005 году был продан австрийской группе Raiffeisen International. Деньги бизнесмен вложил в собственный бизнес, основав группу «Молочный альянс».