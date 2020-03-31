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На Кировоградщине пьяный полицейский врезался в дерево: погибла 19-летняя пассажирка

16:20, 31 марта 2020
Происшествия
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Машину сильно раздробило / фото: ГБР

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Отмечается, что 24-летний сотрудник полиции города Долинска, находясь за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дерево.

В результате столкновения 19-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте аварии. Водителя-полицейского доставили в больницу.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил два дорожно-транспортных происшествия, в результате одного из которых погибла женщина. Потом он поджег свою машину и скрылся с места аварии.

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