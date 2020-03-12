В Украину из Польши пытались незаконно завезти вертолет (фото, видео)

На товары отсутствовали разрешительные документы.

Гражданин Польши пытался незаконно ввезти грузовиком на территорию Украины вертолет.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, об этом стало известно заранее вследствие получения оперативной информации.

"Впоследствии во время мероприятий погранично-таможенного контроля выяснилось, что на товары, которые вез гражданин Польши, отсутствовали разрешительные документы. Вертолет МИ-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью более $20 тысяч, иностранец должен доставить в Бердичев", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что о товаре двойного назначения уже сообщили компетентные органы.