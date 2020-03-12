В Киеве напали на главного врача Института рака

15:12, 12 марта 2020
Происшествия
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Главного врача Института рака Андрея Безносенко избили неизвестные / Фото: Facebook.com/beznosenko.andriy

"Вечер среды 11 марта выдался недобрым. Около 22 часов на меня совершено нападение возле подъезда дома двумя молодчиками. Не думал, что в ХХІ веке в столице европейского государства под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача. Но понимаю, что некоторым реально припекает", - написал Безносенко на своей странице в Facebook.

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По его словам, он никогда ни с кем не имел конфликтов, кроме как теперь в Национальном институте рака.

"Не надо быть «капитаном очевидностью», чтобы понять, кем и для чего это сделано", - добавил он.

Безносенко выразил надежду, что раскрытие этого преступления не составит большой проблемы для правоохранительных органов.

Главного врача Института рака Андрея Безносенко избили неизвестные / Фото: Facebook.com/beznosenko.andriy

"Из-за ушибов головы и поцарапанные руки вынужден перенести ближайшие операции на потом. Несправедливость достигается двумя способами: либо обманом, либо насилием. Пришли к насилию. Дно. Привет", - резюмировал Безносенко.

Как сообщал УНИАН, в августе 2019 года правоохранители задержали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, после этого там прошли обыски.

В сентябре прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении.

В конце октября Министерство здравоохранения направило в правоохранительные органы материалы аудита, который обнаружил бессистемные закупки и неиспользованное оборудование.

В феврале 2020 года прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту растраты бюджетных средств при закупках служебными лицами Национального института рака.

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