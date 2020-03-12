В Киеве напали на главного врача Института рака

Безносенко уверяет, что он никогда ни с кем не имел конфликтов, кроме как теперь в Национальном институте рака.

В Киеве вчера вечером совершено нападение на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко.

"Вечер среды 11 марта выдался недобрым. Около 22 часов на меня совершено нападение возле подъезда дома двумя молодчиками. Не думал, что в ХХІ веке в столице европейского государства под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача. Но понимаю, что некоторым реально припекает", - написал Безносенко на своей странице в Facebook.

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По его словам, он никогда ни с кем не имел конфликтов, кроме как теперь в Национальном институте рака.

"Не надо быть «капитаном очевидностью», чтобы понять, кем и для чего это сделано", - добавил он.

Безносенко выразил надежду, что раскрытие этого преступления не составит большой проблемы для правоохранительных органов.

"Из-за ушибов головы и поцарапанные руки вынужден перенести ближайшие операции на потом. Несправедливость достигается двумя способами: либо обманом, либо насилием. Пришли к насилию. Дно. Привет", - резюмировал Безносенко.

Как сообщал УНИАН, в августе 2019 года правоохранители задержали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, после этого там прошли обыски.

В сентябре прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении.

В конце октября Министерство здравоохранения направило в правоохранительные органы материалы аудита, который обнаружил бессистемные закупки и неиспользованное оборудование.

В феврале 2020 года прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту растраты бюджетных средств при закупках служебными лицами Национального института рака.