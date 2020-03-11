Житель Ривненщины пытался вывезти контрабандой из Украины более 10 тысяч медицинских масок (видео)

Контрабандиста обнаружили пограничники на таможенном посту "Устилуг".

У жителя Ривненской области на границе изъяли более 10 тысяч медицинских масок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Одноразовые медицинские маски житель Ривненской области пытался вывезти в соседнюю Польшу. Контрабанду обнаружили пограничники на таможенном посту "Устилуг".

Маски на свыше 350 тысяч гривень молодой человек спрятал в двойном дне своего автомобиля в специальных тайниках. Их выявили, а машину и товар изъяли.

Неделю назад меньшую партию, 3,5 тысячи дефицитных медицинских масок, злоумышленники пытались переправить в Румынию через границу на Закарпатье.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения распространения COVID-19 ввели трехнедельный карантин в учебных заведениях, а также другие ограничительные меры.