"Не вписалась в поворот": пьяная львовянка разбила авто своего друга (видео)

Сперва 24-летняя водитель отрицала, что именно она была за рулем, однако впоследствии признала.

В ночь на 5 марта во Львове нетрезвая 24-летняя водитель совершила ДТП на чужом автомобиле Volkswagen Golf, разбив машину.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Инцидент произошел на перекрестке улиц Любинская – Выговского. Девушка была не внимательной за рулем, во время избрания безопасной скорости не учла изменения дорожной обстановки и съехала с проезжей части.

В результате она наехала на металлические парапеты и металлический столб и помойку. Вследствие дтп никто не пострадал, хотя автомобиль фактически не подлежит ремонту.

Отмечается, что водитель и пассажиры имели признаки алкогольного опьянения. Сначала они не признавались, кто был за рулем. Прибывший на место владелец автомобиля пытался заявить, что именно он управлял автомобилем.

Однако мужчина не учел тот факт, что патрульные уже ознакомились с видео с камер наблюдения. В конце концов женщина призналась, что сама она была за рулем.

Нарушительница отказалась от проверки на состояние алкогольного опьянения. На нее составили два протокола: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушение ПДД, что привело к ДТП.