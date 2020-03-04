Контрабандисты пытались переправить из Украины в Румынию тысячи медицинских масок (фото)

Правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 таких изделий.

Пограничники Мукачевского отряда предотвратили незаконное перемещение через границу крупной партии медицинских масок.

Читайте такжеВ аптеках Черновцов нет масок, спекулянты на улице продают их по 10 гривен за штуку – СМИ (фото)

Как сообщается на сайте ГПСУ, информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили заблаговременно от офицеров управления внутренней и собственной безопасности.

«Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил за несколько десятков метров от госрубежа пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего «предприимчивые» правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что правонарушители предположительно скрылись на мотоцикле. На это указывают оставленные на почве следы разворота транспортного средства.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины не рекомендует людям носить медицинские маски. Как уверяют в ведомстве, маски не защищают от вируса гриппа.