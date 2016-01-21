В Минздраве объяснили, почему не рекомендуют носить маски во время эпидемии гриппа

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует людям носить маски.

Об этом сегодня в ходе брифинга в Киеве заявила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Ирина Колесникова, передает РБК-Украина.

Как уверяют в ведомстве, маски не защищают от вируса гриппа.

"Маска не эффективна для здорового человека. Она не защищает от заражения. Маска, обычная хирургическая маска пропускает воздух, пропускает, соответственно, вирус. Она может защитить, если больной человек на себя наденет маску и будет общаться с Вами... эти капельки слизи, которые содержат вирус, будут оседать на маске и задерживаться", - отметила Колесникова.

По ее словам, защитить от вируса гриппа могут респираторы. "Только респиратор может защитить", - уточнила главный внештатный эпидемиолог Минздрава.

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В свою очередь главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заверила, что возможны два способа уберечься от гриппа или его последствий - это вакцинация или своевременное обращение в медицинское учреждение.

"При гриппе у нас есть только две возможности защититься: вакцинация и специфическая терапия: максимум эффективности в первые 48 часов - двое суток", - сказала Голубовская.

По ее словам, в Украине на сегодня достаточно низкий уровень вакцинации населения - всего три процента от общего количества. "На сегодняшний день уровень вакцинации населения составляет всего 3%, уровень вакцинации групп риска - около 20 процентов", - отметила главный внештатный инфекционист Минздрава.

Носить маски специалисты рекомендуют прежде всего людям, которые уже заболели, чтобы последние, таким образом, не распространяли вирус.

Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине от гриппа умерли уже 60 человек.