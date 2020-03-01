В Одессе горел многоквартирный дом, пострадала молодая девушка (фото)

Подразделение ГСЧС спасло 12 человек и обеспечило эвакуацию 30 человек.

Одесские спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном доме на улице Греческой. В инциденте пострадала девушка 1993 года рождения, более 40 человек эвакуировали из здания.

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Как сообщается на сайте ГСЧС Украины в Одесской области, информация о пожаре поступила спасателям 29 февраля в 23:34. Возгорание произошло на третьем этаже 3-этажного жилого дома.

Прибыв на место пожарные установили, что горит квартира. Подразделение ДСНС спас 12 человек и обеспечил эвакуацию 30 человек.

В час ночи спасатели ликвидировали пожар на площади в 50 квадратных метров. Один человек пострадал - девушку госпитализировали с диагнозом отравление продуктами горения.

Причина пожара и ущерб - устанавливаются. От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 52 человека личного состава.

Ранее в Волынской области в результате пожара в доме погибли двое малолетних детей.