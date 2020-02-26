Горевший на Банковой мужчина получил ожоги легкой степени – ОП

По предварительной информации, пострадавший не принимал участия в митинге медработников.

Мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса президента, получил ожоги легкой степени. Его госпитализировали для осмотра и оказания помощи.

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Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook. Отмечается, что по предварительной информации, пострадавший не принимал участия в митинге медработников, который проходит сегодня под ОП. Он появился на месте за несколько минут до поджога.

Правоохранители устанавливают личность мужчины. По предварительным данным, он проживает в Сумской области, и имел проблемы с местной властью.

Отдел коммуникации полиции Киева тем временем сообщает, что правоохранители устанавливают личность и мотивы мужчины. Происшествие зарегистрировано в Печерском управлении полиции.

Напомним, сегодня под Офисом президента в Киеве во время митинга медиков совершил самоподжог мужчина. Пострадавшему оказали первую помощь находившиеся рядом правоохранители.