цей матеріал доступний українською

В центре Киева найден убитым бизнесмен Леонид Вульф

11:55, 26 февраля 2020
Происшествия
1136 0
Предварительная версия полиции - самоубийство \ facebook.com/mvs.gov.ua

Читайте такжеВ Одесской области будут судить организатора убийства экс-мэра Тирасполя

Об этом сообщила пресс-секретарь Печерского управления Нацполиции Киева Оксана Тищенко.

Она подтвердила информацию, что вчера, 25 февраля, на линию «102» в полицию обратились знакомые погибшего и сообщили, что он длительное время не выходит на связь. В присутствии сотрудников полиции его знакомый, у которого был ключ от квартиры, открыл дверь в жилище, где было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

«Предварительная версия полиции - самоубийство. Тело погибшего и оружие переданы на исследование экспертам», - отметила Тищенко.

В пресс-службе не называют имя погибшего, однако, как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, речь идет о бизнесмене Леониде Вульфе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter