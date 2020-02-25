В Киеве прощаются с бизнесменом Старицким, которого нашли застреленным в доме Кожары

Экспертиза причин смерти бизнесмена может длиться несколько недель.

Сегодня, 25 февраля, в Киеве прощаются с бизнесменом Сергеем Старицким, которого нашли застреленным в доме экс-министра Леонида Кожары.

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Как передает ТСН, проститься со Старицким пришли несколько сотен людей. Похоронят бизнесмена на Берковецком кладбище.

Между тем результаты экспертизы относительно причин смерти – было ли это самоубийство, или убийство – будут готовы через несколько недель. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сейчас идет расследование. Правоохранители будут изучать все версии, в частности, изучать, остались ли следы пороха на лице после выстрела. Если их не окажется, то могут быть основания полагать, что мужчину убили.

Как отметил Геращенко, Кожара имел право на оружие, которое было обнаружено на месте гибели Старицкого, однако оно должно храниться в сейфе. Также заместитель главы МВД подтвердил, что в крови владельца дома было обнаружено значительное содержание алкоголя.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в имении министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова, Леонида Кожары, нашли тело бизнесмена Сергея Старицкого. 22 февраля национальная полиция по согласованию с прокуратурой, переквалифицировала начатое уголовное производство по факту гибели мужчины в селе Чайки Киева-Святошинского района с самоубийства на убийство.