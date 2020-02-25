В центре Днепра дерево упало на маршрутку (фото)

Подчеркиваем, что почти на всей территории Украины снова ожидаются сильные порывы ветра.

Сильный ветер повалил дерево на маршрутку на центральном проспекте Днепра.

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Об этом говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Днепре вечером 24 февраля на проспекте Дмитрия Яворницкого сильный ветер повалил дерево на маршрутку №101, которая стояла на остановке.

Дерево высотой 7 метров рухнуло на заднюю часть маршрутки.

Никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в 12 областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 504 населенных пункта. Также в результате падения деревьев 1 человек погиб (в г. Одесса) и 4 человека травмированы (в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье).