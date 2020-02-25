В центре Днепра дерево упало на маршрутку (фото)
11:54, 25 февраля 2020Происшествия
147 0
Подчеркиваем, что почти на всей территории Украины снова ожидаются сильные порывы ветра.
В центре Днепра дерево упало на маршрутку / фото ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области
Сильный ветер повалил дерево на маршрутку на центральном проспекте Днепра.
Читайте такжеУраган в Одессе: из-за поваленных деревьев парализовало движение транспорта (фото)
Об этом говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
В Днепре вечером 24 февраля на проспекте Дмитрия Яворницкого сильный ветер повалил дерево на маршрутку №101, которая стояла на остановке.
Дерево высотой 7 метров рухнуло на заднюю часть маршрутки.
Никто не пострадал.
Сильный ветер повалил дерево на маршрутку №101 / фото ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области
Как сообщал УНИАН, в 12 областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 504 населенных пункта. Также в результате падения деревьев 1 человек погиб (в г. Одесса) и 4 человека травмированы (в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter