В Украине из-за непогоды обесточены более 500 населенных пунктов
В Николаевской области без электроэнергии остаются 147 населенных пунктов.
По состоянию на утро 25 февраля в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях.
В Украине сегодня местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +11° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Николаевской области без электроэнергии остаются 147 населенных пунктов, Одесской - 124, Днепропетровской - 69, Херсонской - 52, Запорожской - 41, Донецкой - 25, Полтавской - 11, Винницкой - 11, Сумской - 8, Кировоградской - 8, Черкасской - 5, Луганской - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, во вторник, 25 февраля, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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