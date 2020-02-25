В Украине из-за непогоды обесточены более 500 населенных пунктов

В Николаевской области без электроэнергии остаются 147 населенных пунктов.

Из-за непогоды в Украине обесточены более 500 населенных пунктов / Фото УНИАН

По состоянию на утро 25 февраля в Украине из-за непогоды остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Николаевской области без электроэнергии остаются 147 населенных пунктов, Одесской - 124, Днепропетровской - 69, Херсонской - 52, Запорожской - 41, Донецкой - 25, Полтавской - 11, Винницкой - 11, Сумской - 8, Кировоградской - 8, Черкасской - 5, Луганской - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, во вторник, 25 февраля, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.