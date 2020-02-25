В Николаеве в результате непогоды повреждена крыша казармы: Минобороны будет судиться с подрядчиком (видео)

В городе в понедельник натворил беды сильный ветер.

В Николаеве в результате непогоды 24 февраля была повреждена крыша здания казармы, находящегося на балансе Минобороны.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

"Объем нанесенного ущерба государству в лице оборонного ведомства сейчас устанавливается. С целью выяснения обстоятельств этого происшествия в Минобороны назначена служебная проверка, к которой будут привлечены соответствующие правоохранительные органы. По информации Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины, в 2017 году в указанном здании проводились ремонтные работы", - говорится в сообщении.

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В МОУ заявляют о намерении обратиться с иском в суд к подрядной организации, которая ремонтировала здание.

"В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы согласно договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику", - пояснили в ведомстве.

По данным местных СМИ, речь идет о казарме, расположенной в микрорайоне Соляные.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Николаеве десятки зданий остались без крыши, в городе повреждены сотни деревьев.