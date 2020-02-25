В Николаеве сильный ветер повалил более 250 деревьев и разрушил 75 крыш домов (фото)

Часть последствий непогоды уже удалось ликвидировать.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме / фото Никвести

В Николаеве в понедельник сильный ветер повлек масштабные проблемы для местных жителей и коммунальных служб.

Как сообщил в Facebook Николаевский городской голова Александр Сенкевич, всего было повалено свыше 250 деревьев, разрушено более 75 крыш домов и соцучреждений, оборваны кабели электросетей. Не работают несколько котельных.

"Сейчас некоторые из последствий ликвидированы. В течение суток все дома будут подключены к отоплению. Ночью будут работать две бригады "Николаевоблэнерго". Утром количество бригад увеличится до одиннадцати. Над ликвидацией последствий непогоды работают профильные коммунальные предприятия. Также помощь оказывают несколько частных подрядчиков. На четверг прогнозируют дождь, поэтому за два дня планируем успеть провести гидроизоляцию крыш. Переждем осадки - продолжим текущие или капитальные ремонты", - написал Сенкевич.

В Николаеве бушует непогода / фото Никвести

Ранее сегодня сильный ветер в Николаеве снес пешеходный мост через реку Ингул в центре города.