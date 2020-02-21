Протестующим против поселения эвакуированных из Китая в Тернопольской области грозит наказание

Полиция будет расследовать, помешала ли установка блокпоста возле санатория жизнедеятельности региона.

В Тернопольской области полиция открыла уголовное производство из-за попытки ограничить проезд в санаторий «Медоборы», в который хотели поселить эвакуированных из Китая украинцев.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол, производство открыли вчера по ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК.

Он отметил, что полностью дорогу в пгт Микулинцы Теребовлянского района при повороте в село Конопковка, где расположен санаторий, люди не перекрывали. Однако инициаторам установления бетонных блоков на дороге придется отвечать за свои действия.

«На месте мы разъясняли, что перекрывать дорогу нельзя, потому что это будет уголовная ответственность. В большинстве люди к нам прислушивались. Но некоторые предприниматели и хозяйственные организации слишком активно себя проявили, задействовали свою технику. Было ограничение движения с помощью бетонных блоков. Сейчас мы будем изучать, насколько эти ограничении помешали жизнедеятельности региона, будет объективное расследование и дана всем действиям надлежащая оценка. Если факт докажут, кто-то будет нести уголовную ответственность, кто-то - административную. Бетонные препятствия на дороге - это уже как минимум административное правонарушение, такого делать нельзя было», - подчеркнул Богомол.

Он добавил, что сразу после появления бетонных блоков полиция обратилась к балансодержателю.

«Они не отреагировали. Этому также будут давать оценку. Хотя и понимаю, что в этот день попытка расчистить дорогу действительно могла привести к массовым столкновениям», - отметил полицейский.

Он также обратил внимание на то, что во время акций протеста на блокпосту в Микулинцах были зафиксированы призывы к незаконным действиям.

«Имело место подстрекательство к перекрытию дорог, блокированию работы санатория. Будем давать этому правовую оценку. В ночь с 19 на 20 февраля кто-то обесточил санаторий «Медоборы», а когда приехала ремонтная бригада электриков, на блокпосту их не пропустили. Мы не хотели тогда столкновений, поэтому не применяли силу для урегулирования ситуации, но сам факт нарушения зафиксировали. Сейчас виновным придется отвечать. В целом своими действиями люди нанесли серьезный имиджевый удар нашему государству. Российские телеканалы с радостью все это теперь тиражируют и буквально издеваются в своих материалах. Призывы сбить самолет ракетой, вывезти эвакуированных из Китая соотечественников в Чернобыль. Я не узнавал наших людей», - говорит Богомол.

Вчера вечером жители Микулинецкой ОТГ, несмотря на поселение эвакуированных в Полтавской области, еще раз собрались на блокпосту и провели там молебен. По данным Богомола, сегодня утром люди начали разбирать блокпост.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 февраля после сообщения тернопольских СМИ о намерениях привезти в санаторий «Медоборы» эвакуированных из Китая украинцев люди обустроили круглосуточный блокпост на дороге.

Впоследствии директор санатория Василий Мартынюк заявил об отказе принять группу эвакуированных из Китая граждан, несмотря на предварительные договоренности с руководством государства. Свой отказ он объяснил давлением общества и отказом коллектива санатория обслуживать эвакуированных.