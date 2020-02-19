На Киевщине пьяный мужчина из окна автомобиля стрелял по людям

Злоумышленник с места преступления скрылся, но полицейские его нашли.

В Белой Церкви Киевской области мужчина открыл стрельбу по прохожим, полиция его задержала.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 19 февраля. Неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили причастного. Им оказался 36-летний местный житель в нетрезвом состоянии. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время неотложного обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства – пистолет и гильзы. Изъятое направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Начато досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, на улице Борщаговской в Киеве двое мужчин напали на водителя такси и похитили его автомобиль.