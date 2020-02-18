В центре Киева нашли 30 литров ртути и боевые гранаты (фото)

По данным следствия, к обустройству опасного тайника причастен один из лидеров столичной группировки.

В центре Киева разоблачили место незаконного хранения особо ядовитых веществ и военных средств поражения.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Читайте такжеСБУ заблокировала поставки неисправных комплектующих для танков Т-64 и Т-80астности, из тайника, обустроенного в арендованном гаражном помещении на одной из центральных улиц столицы, правоохранители изъяли металлический баллон с почти 30 литрами ртути. Также изъяты две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.

По оценкам экспертов, детонация обнаруженных предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

По данным следствия, к обустройству опасного тайника причастен один из лидеров столичной группировки, ранее уличенный правоохранителями в совершении тяжких преступлений. Во время обысков у фигуранта дела сотрудники СБУ также обнаружили поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.

Отмечается, что после проведения соответствующих экспертиз будет принято решение об уведомлении злоумышленнику о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ обнаружила схрон с гранатометами вблизи Северо-Крымского канала.