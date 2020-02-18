СБУ обнаружила тайник с гранатометами вблизи Северо-Крымского канала (фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины в Каланчакском районе Херсонской области вблизи Северо-Крымского канала обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой.
Об этом сообщили в управлении СБУ в Херсонской области.
Как указано в сообщении, из тайника изъяли два ручных противотанковых гранатомета, 1,2 кг тротила и 1 кг пиротехнической смеси, завернутые в полиэтиленовые пакеты.
"В рамках уголовного производства по статье 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" продолжаются следственные действия. Устанавливаются источники происхождения тайника и лица, которые, возможно, причастны к его обустройству", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на днях на Луганщине выявили тайник с боевыми противотанковыми минами.