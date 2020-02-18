СБУ обнаружила тайник с гранатометами вблизи Северо-Крымского канала (фото)

Источники его происхождения и причастных лиц устанавливают правоохранители.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Каланчакском районе Херсонской области вблизи Северо-Крымского канала обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Херсонской области.

Как указано в сообщении, из тайника изъяли два ручных противотанковых гранатомета, 1,2 кг тротила и 1 кг пиротехнической смеси, завернутые в полиэтиленовые пакеты.

"В рамках уголовного производства по статье 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" продолжаются следственные действия. Устанавливаются источники происхождения тайника и лица, которые, возможно, причастны к его обустройству", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на днях на Луганщине выявили тайник с боевыми противотанковыми минами.