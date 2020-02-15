На Ивано-Франковщине погорел на взятке глава отдела полиции
20:08, 15 февраля 2020Происшествия
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Правоохранитель требовал деньги за возвращение арестованного транспортного средства.
Полицейский требовал взятку за возвращение арестованного авто его владельцу / фото УНИАН
Правоохранители разоблачили и задержали исполняющего обязанности руководителя одного из отделов полиции Ивано-Франковской области, который требовал 1,4 тысячи долларов неправомерной выгоды.
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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, эти средства он требовал за содействие в возвращении арестованного транспортного средства", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении за получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и устанавливается причастность к преступлению других лиц.
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